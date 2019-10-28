تظاهرات العراق في يومها الثالث.. نساء وأطفال بالشوارع للمرة الأولى..عبد المهدي يرفض الاستقالة ويصر على العنف.. والصدر ينحاز إلى الشعب

* قرار غريب من الجيش العراقي لفض التظاهرات

*استقالات في البرلمان تأييدا للمتظاهرين

* استمرار العنف وارتفاع أعداد القتلى والمصابين



واصل العراقيون يوم الأحد تظاهراتهم لليوم الثالث على التوالي، في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، لتستخدم قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين حيث وصل عدد قتلى الأيام الثلاثة الماضية 67 متظاهرا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 224 منذ اندلعت الاحتجاجات في أكتوبر.



وذكرت وكالة رويترز أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد وجه قوات مكافحة الإرهاب بتفريق المتظاهرين يوم السبت.



وقام متظاهرون عراقيون باعتلاء أسوار القنصلية الإيرانية بكربلاء، وقيامهم برفع العلم العراقي فوقها، في تطورٍ خطير يزيد احتجاجات العراق اشتعالًا وهي التي خرجت ضد الفساد والمحسوبية وتدني الخدمات والتوغل الإيراني في العراق.



ورفع المتظاهرون العلم العراقي فوق مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء ذات الأهمية الدينية الخاصة، وأن ذلك تم بموافقة القوة المكلفة بحماية القنصلية، وأن المتظاهرين غادروا المبنى من دون أن يلحقوا به أي أضرار.



وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، نزلت إلى شوارع المحافظة لحماية المتظاهرين.



واعتبرت صحيفة "لبيراسيون" الفرنسية، أن مشاركة النساء للمرة الأولى في مظاهرات العراق، مؤشر لاندلاع "ثورة حقيقية" في هذا البلد، هذا علاوة على مشاركة واسعة من الشباب وطلبة المدارس والشيوخ من كل الطوائف.



كما تظاهر المئات من طلاب المدارس بمختلف مراحلها في منطقة حي الخضراء والعامرية والمنصور في العاصمة بغداد.



و في مشهد غير مسبوق لدعم مطالب المتظاهرين في ساحة التحرير، خرج الطلاب، لدعم هؤلاء الذين سقطو الجمعة الماضية قتلى وجرحى برصاص قاتل.



وقال شهود عيان إن الطلبة حملوا حقائبهم الدراسية وأعلام العراق فيما سارت سيارات القوات الأمنية بجانب المتظاهرين الذين هتفوا بشعارات لدعم مطالب المتظاهرين في بغداد والمحافظات واستنكار سقوط ضحايا ومصابين.



استقالات البرلمان



أعلن 6 أعضاء في مجلس النواب العراقي، استقالاتهم من المجلس، احتجاجا على عدم تلبية الحكومة مطالب المتظاهرين.



وبدأ النائب مزاحم الحويت استقالته منذ أمس السبت، وانضم إليه اليوم النواب هيفاء الأمين ورائد فهمي وطه الدفاعي ومن ثم حسن العاقولي ويوسف الكلابي.



وقال فهمي والأمين في مؤتمر صحفي مشترك: "أظهرت الأيام الماضية عجز الحكومة ومجلس النواب عن تلبية مطالب المتظاهرين والاستجابة لإرادة الشعب وبدء عملية التغيير".



وأضافا، "يجب أن تكون باكورة الخطوات استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيدا عن المحاصصة ومنظومة الفساد، تهيء مستلزمات إجراء انتخابات مبكرة بعد تغيير كامل المنظومة الانتخابية وتشريع قانون انتخابات عادل".



ومن جانبه، أعلن النائب طه الدفاعي أنه "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز والتحول الكبير الذي عبر عنه شعبنا العراقي الأبي في خروجه لتظاهرات في أغلب المحافظات في الأيام الماضية، ولا زال مستمر صامدا وقدم الدماء والتضحيات في جميع ساحات التظاهر في كل المحافظات معبرا عن سخطه وعدم رضاه عن العملية السياسية وعلى الأحزاب التي حكمت البلد منذ 16 عام وفشلت فشل ذريعا في إدارته وبناءه وتطوره".



استقالة عبد المهدي



أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي بشكل قاطع أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يستقيل في هذا الظرف الحرج والصعب.



وفي وقت سابق، أكد مصدر في مكتب عبد المهدي اليوم الأحد، أنه مستمر في تنفيذ مهامه وليس لديه أي نية للاستقالة من منصبه.



وقال المصدر: "عبد المهدي لم يتحدث عن الاستقالة ولا حتى مع أقرب المقربين منه، وهو الآن يعتبر أن لديه مهمة تتمثل بتحقيق مطالب المتظاهرين وإجراء تعديلات وزارية، ولا نية له أو حتى فكرة للاستقالة... الحديث عن استقالة عبد المهدي عار عن الصحة".



يأتى ذلك في الوقت الذي أصدر فيه قاضي تحقيق في محكمه جنايات مكافحه الفساد العراقية، اليوم الأحد، قرارا باستقدام وزراء وأعضاء في مجلس النواب.



وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت قناة السومرية نيوز نسخة منه إن "قاضي محكمه الفساد أصدر أمر بحق وزير متقاعد ووزير في الحكومة الحالية وعضوين آخرين في مجلس النواب ومدير عام".



ومن جهته، أعلن الجيش العراقي، اتخاذ إجراءات "غريبة" تهدف إلى فض التظاهرات في شوارع العراق.



فبحسب قناة "بلادي" العراقية، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إنه سيتم إجراء عمليات فحص دقيقة على الغياب والحضور في جميع مؤسسات الدولة.



وأضاف أن عقوبة كل من يتخلف عن مواعيد العمل من دون عذر قانوني، قد تصل إلى الفصل.



وعلى صعيد آخر، قال إن محرضي الأطفال في المدارس وطلبة الجامعات على التظاهر والعصيان ستتم احالتهم الى المحاكم.



وصرح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأن أي جهة تحرض على عدم الذهاب إلى العمل ستحاسب محاسبة شديدة.



فيما وصلت قوات من مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأحد، إلى كربلاء وانتشرت بالمحافظة، وةاشتبكت مع المتظاهرين، ليسقط 45 متظاهر مصابا، و17 من الأمن.



بيان الصدر



أعلنت كتلة سائرون النيابية التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنها ستكون معارضة في مجلس النواب، وذلك بعد بيان شديد اللهجة وجهه الصدر إلى السلطة الحالية.



حيث دعا الصدر لحشد الشعبي إلى عدم مناصرة الفساد في الحكومة، وفيما خاطب الحشد بالقول :"انكم حماة الشعب وأمثولتهم في الجهاد"، أكد أن سلاح الحشد ما زال موجهًا لـ"داعش" ولن يكون ضد الشعب.



وقال الصدر :"اليوم بدأت تتظافر الجهود شيئًا فشيئًا من إجل إزاحة ما فُسد من امور الشعب، فمن المظاهرات الى الاعتصامات ثم الاضرابات الخاصة ثم الى العامة منها وهكذا، وهذا نصر الله وفتح قريب على الرغم مما كان فيهم من بعض الخروقات التي ما كنا نتمناها".



وأضاف أن "المظاهرات اخافت الفاسدين، لذا تحاول الحكومة زج الحشد الشعبي في الصِدام مع الشعب.. وحاشاه فسلاحه ما زال موجهًا لداعش ولن يكون ضد الشعب ويبقى الجيش العراقي والقوات الامنية هي الوحيدة المعنية بأخذ زمام الأمور في الدفاع عن الشعب لا عن الفاسد".



وأوضح الصدر :"يا أيها المجاهدون في الحشد الشعبي سمعتكم عندي أهم من وجودكم... فلا تناصروا الفاسد ولا تقمعوا الشعب ولا تمكنوا غير المنضبطين منكم من رقاب الشعب ودمائهم.. فمن المفروض أنكم حماة الشعب وامثولتهم في الجهاد والعدل".



وتابع: "إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلًا ولا الاعتصامات ولا الإضرابات حلًا، فهل (التمسك بالسلطة) حل؟.. بينما لا قدرة لها على انهاء معاناة الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم له".



وختم الصدر بيانه قائلا "استقيلوا قبل أن تُقالوا.. أو أصلحوا قبل أن تُزالوا.. وإلا فلات حين مناص".

