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حوادث

استغاث على صفحات الجرائد.. خلاف بين عدد من المواطنين على قطعة أرض بالمنوفية والنيابة تحقق فى الواقعة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:46 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طرفى خلاف على قطعة ارض بالمنوفية وإحالتهم للنيابة للفصل بينهم.

البداية، عندما نشرت إحدى الصحف بشأن شكوى لأحد المواطنين من محافظة المنوفية إلتمس خلالها حمايته من بعض الخارجين على القانون لقيامهم بالاعتداء عليه ومنعه من الحصول على قطعة أرض زراعية ملكه كائنة بدائرة مركز شرطة الباجور (محافظة المنوفية).

حيث تبين للأجهزة الأمنية أن الشاكى يتضرر من (7) أشخاص "محددين" مقيمين بناحية شنشور بدائرة مركز شرطة أشمون .. وبسؤال المشكو فى حقهم، قرروا بوجود خلاف بينهم وبين الشاكى لقيامه بالإستيلاء على بئر كباس (ساقية بحارى) بذات الزمام، كانت تستخدم لرى أراضيهم الزراعية، وقام بضمها إلى أرضه ووضع يده عليها دون وجه حق، مما أدى إلى عدم تمكنهم من رى أراضيهم، وسابقة تحرير محضرين بشأن تلك الخلافات.

وبمخاطبة النيابة العامة بشأن التصرفات النهائية فى المحضرين المشار إليهما، أفادت أنهما قيد التحقيقات، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
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