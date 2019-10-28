ضربات الترجيح السبب .. تعرف على حجم إصابة محمد صلاح .. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حجم إصابة محمد صلاح فى مباراة توتنهام فى مباراة اليوم.



وقال حتحوت عبر برنامجه "الماتش" المذاع علي قناة صدي البلد، إن تلك الإصابة التي لحقت بي محمد صلاح جاءت بسبب تسديدته لركلة الجزاء، مشددا على أن تلك الإصابة التي تعرض لها اليوم ، وجاءت له من قبل فى كاحل القدم وغاب 18 يوما.





واختتم، أن بعد المباراة علق على قدمه "كيس تلج" ، لافتا إلى أن كلوب تحدث بعد المباراة وقال إن إصابته لن تكن قوية وسيعود للتدريبات قريبا.

