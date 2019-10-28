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حوادث

مواصلة الحملات الأمنية لمواجهة جميع صور الخروج على القانون

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:31 ص
مواصلة الحملات الأمنية
مواصلة الحملات الأمنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية المكبرة، لتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على جميع الظواهر السلبية.

وأسفرت (خلال 24 ساعة) عن تحقيق النتائج التالية:
تم ضبط (9 قطع سلاح نارى، 1 قضية إتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 116 قضية تموينية، 1195 مخالفة مرورية، تنفيذ 925 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن الفيوم.

كما تم ضبط (6 قطع سلاح نارى، 3 قضايا اتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 35 قضية تموينية، 8 قضايا فى مجال البيئة والمسطحات، 789 مخالفة مرورية، تنفيذ 1305 أحكام قضائية متنوعة) بنطاق مديرية أمن بنى سويف.

فيما تم ضبط (2 قطعة سلاح نارى، 2 قضية اتجار بالمخدرات، 6 محكومين عليهم فى قضايا متنوعة، ضبط العديد من القضايا فى مجال البيئة والمسطحات) بنطاق مديرية أمن دمياط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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