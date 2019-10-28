محافظ شمال سيناء يزف بشرى سارة للفلاحين بالتزامن مع سيول الخير

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي تحقيق الاستفادة من مياه السيول في تغذية المياه الجوفي بالمياه، بجانب عمليات الزراعة ، حيث يتم توفير التقاوي بنصف قيمتها تخفيفًا على المزارعين ولتشجيع التوسع في الرقعة الزراعة، الي جانب توفير الميكنة الزراعية من جرارات وآلات زراعية للمزارعين بنصف قيمتها.



وصرح المحافظ، أثناء تفقده السيل في مجرى وادي العريش، أنه سيتم مخاطبة وزارة الزراعة لتخفيض قيمة تقاوي القمح والشعير والميكنة الزراعية إلى النصف تخفيفًا عن كاهل مزارعي المحافظة ولتشجيع عمليات التوسع في زراعات القمح والشعير خاصة مع توافر المياه اللازمة للزراعة.



كما تم وضع خطة متكاملة لمواجهة أخطار الكوارث والأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المحافظة .. وفى مقدمتها السيول والأمطار الغزيرة فى فصل الشتاء .. وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية .



أشار المحافظ الي انه تم عمل حصر جميع المركبات من سيارات ولوادر ومعدات مختلفة والموجودة فى ديوان عام المحافظة ، وتفعيل خطط صيانة المركبات والمعدات ومهمات الايواء الخاصة بمواجهة السيول وتداعياتها .



وشدد المحافظ علي رفع كفاءة التجهيزات بمستشفيات المحافظة وتوفير التخصصات ورفع كفاءة الخدمات الطبية وتوفير الأدوية والأمصال وأكياس الدم اللازمة ، والتأكيد على تواجد وسيلة اتصال دائم بين المستشفيات ومرفق الإسعاف.



وطالب المحافظ مديرية الزراعة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والرى وكافة الجهات المعنية للحماية من أخطار السيول فى الأماكن الأكثر تعرضا ، وتوفير التقاوى للمواطنين للاستفادة من مياه الأمطار ووضع آلية لتوزيعها على المزارعين ، وتحديد مساحات ومناطق الزراعات الأكثر تعرضا لمخاطر السيول.



الي جانب قيام مديرية الشباب والرياضة بوضع وتنفيذ خطط تدريب الشباب على أسلوب مواجهة السيول وأعمال الانقاذ والاسعاف والاطفاء ونصب الخيام فى معسكرات الايواء العاجل ، واعداد وتجهيز مراكز الشباب والأندية التى يمكن استخدامها كمراكز إيواء.



وقال المحافظ إن مديرية التموين والتجارة الداخلية تقوم بالاحتفاظ باحتياطي من السلع الغذائية بمختلف أنواعها ، وكذا الاحتفاظ بالاحتياطى الاستراتيجى من الوقود بأنواعه ، وتوفير الوسائل الاحتياطية لضمان تشغيل المخابز بكامل طاقتها ، بجانب قيام شركة توزيع الكهرباء فى اتخاذ ما يلزم تجاه وصلات الكهرباء بالآبار الموجودة فى مجرى الوادى ، وكذا اتخاذ ما يلزم تجاه أعمدة الكهرباء الموجودة فى مجرى الوادي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمياه الجوفية ومجلس مدينة العريش ، والعمل على استبدال الأسلاك الكهربائية بكابلات أرضية بعمق متر ، ومراجعة حالة محولات الكهرباء والكابلات الأرضية فى المناطق التى تتجمع فيها مياه الأمطار.



وجه المحافظ جمعية الهلال الأحمر المصرى بتوفير كافة مهمات وتجهيزات الاغاثة ومراكز الإيواء العاجل، وتوفير فرق من الشباب المتطوعين للتدخل في حالة حدوث طارئ بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات المعنية.