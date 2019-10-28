وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: ماعندناش في مصر التهاب سحائي نهائي

قالت وزيرة الصحة، "ماعندناش في مصر التهاب سحائي نهائيا"، مشيرة إلى أنه كل عام من نفس التوقيت يحدث قلق من الأهالي، وخوف تجاه أبنائهم، إلا أنه لا يوجد هذا المرض في أي محافظة في مصر.





وأضافت أن مصر تستعد سنويا بالوقاية للإصابة من مرض الالتهاب السحائي، مشيرة إلى أن مصر متميزة بتقديم أفضل التطعيمات للجميع بالمجان.



