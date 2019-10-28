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توك شو

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: ماعندناش في مصر التهاب سحائي نهائي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:25 ص
التهاب سحائي
التهاب سحائي
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عمرو ممدوح
قالت وزيرة الصحة، "ماعندناش في مصر التهاب سحائي نهائيا"، مشيرة إلى أنه كل عام من نفس التوقيت يحدث قلق من الأهالي، وخوف تجاه أبنائهم، إلا أنه لا يوجد هذا المرض في أي محافظة في مصر.

وأضافت أن مصر تستعد سنويا بالوقاية للإصابة من مرض الالتهاب السحائي، مشيرة إلى أن مصر متميزة بتقديم أفضل التطعيمات للجميع بالمجان.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن مصر لديها ريادة في التطعيمات، ويتم تحصين الطلاب من هذا المرض في هذا التوقيت سنويا ولهذا تنتشر الشائعة في هذا التوقيت سنويا، مشيرة إلى أنه يتم توفير 7.2 مليون جرعة سنويا لطلاب المدارس والعمرة والحج.
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