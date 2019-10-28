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محافظات

إهداء أسرة الرئيس السادات درع جنوب سيناء بمناسبة افتتاح استراحة وادي الراحة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:10 ص
إهداء أسرة الرئيس
إهداء أسرة الرئيس السادات درع جنوب سيناء
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ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جمال السادات الرئيس الراحل الزعيم محمد انور السادات" بمكتبه بشرم الشيخ حيث قدم للمحافظ الشكر لإحيائه ذكرى الزعيم الراحل السادات بتطوير استراحة الرئيس السادات بوادي الراحة بسانت كاترين.

وكان المحافظ قد قام بافتتاح تطوير الاستراحة خلال انعقاد ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان الذي عقد بسانت كاترين في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، بحضور وزراء الأوقاف، والتموين، والآثار، والسياحة، والثقافة، والشباب والرياضة، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتنمية المحلية.

وقام المحافظ بإهداء درع باسم اسرة الزعيم الراحل وسي دي بافتتاح وتطوير الاستراحة وايضا فيلم استرداد سانت كانت وتحريرها، ومفتاح مدينة شرم الشيخ كرمز تكريما له وشال بدوي لجيهان السادات وزوجته.

وقدم جمال السادات الشكر للمحافظ لاهتمامه باستراحة الزعيم السادات ووعد بزيارة لمدينة سانت كاترين في القريب العاجل يقوم خلالها بتفقد الاستراحة وزيارة لدير سانت كاترين.
إهداء أسرة الرئيس السادات درع جنوب سيناء بمناسبة افتتاح استراحة وادي الراحة
إهداء أسرة الرئيس السادات درع جنوب سيناء بمناسبة افتتاح استراحة وادي الراحة
إهداء أسرة الرئيس السادات درع جنوب سيناء بمناسبة افتتاح استراحة وادي الراحة
إهداء أسرة الرئيس السادات درع جنوب سيناء بمناسبة افتتاح استراحة وادي الراحة
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