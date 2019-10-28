الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يكتفي بأربعة أهداف في شباك مارسيليا

حقق فريق باريس سان جيرمان الشوط الأول فوزًا على ضيفه مارسيليا بأربعة أهداف مقابل لا شئ، على ملعب حديقة الأمراء، أمس الأحد، في الجولة الـ11 من الدوري.



وأنهى باريس سان جيرمان المباراة مكتسحًا برباعية نظيفة، بواقع هدفين لإيكاردي ومثلهما لمبابي.



وشارك النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني شارك في الشوط الثاني في الدقيقة 71 على حساب مبابي.



ورفعت الجماهير الباريسية في مدرجات حديقة الأمراء، لوحة عملاقة تظهر ثعبانا كبيرا "كوبرا".



بهذه النتيجة، عزز باريس سان جيرمان صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي بالوصول إلى النقطة 27 من 9 انتصارات وهزيمتين على يد رين 1-2 وستاد ريمس 0-2.



