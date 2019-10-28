محمد الشناوي: البدري قادر على تحقيق إنجازات وطنية.. فيديو

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أن ترشيحه للعب في أندية أوروبية خلال الفترة المقبلة يعد "شرفا كبيرا له، على حد وصفه.



وأشار محمد الشناوي في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن مستقبله مرتبط بقرار إدارة النادي الأهلي، لافتًا إلى أنه يهدف لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مع الفريق في النسخة الجارية ، ترشيحي للعب في أندية أوروبية شرف كبير لي، ولكن أي عرض يجب أن يكون عن طريق إدارة النادي الأهلي فقط".



وأكمل محمد الشناوي: "أنا لاعب في الأهلي، وما ستحدده إدارة النادي سأوافق عليه، إذا وافقت على احترافي في حال وجود عرض سأقبل وإذا قررت العكس فلن أعترض ، هدفي الآن هو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي، ثم قيادة منتخب مصر لتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا 2021".



واختتم: "حسام البدري مدرب كبير وهو سبب ظهوري مع النادي الأهلي، أثق في قدرته على إعادة منتخب مصر لأمجاده التاريخية من جديد".