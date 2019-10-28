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رياضة

محمد صلاح يتجاهل حسام البدري على الواتس آب.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
محمد صلاح وحسام البدري
محمد صلاح وحسام البدري
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حسن العمدة
كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن واقعة جديدة بين محمد صلاح وحسام البدري بعد مباراة ليفربول.

وقال حتحوت عبر برنامجه "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد" أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تواصل مع محمد صلاح عن طريق الواتس أب للاطمئنان عليه بعد الإصابة التي لحقت به فى مباراة توتنهام، ولكن محمد صلاح لم يرد على حسام البدري حتي وقتنا هذا.
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