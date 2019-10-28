موقف محمد صلاح من مباراة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي بعد إصابته

خرج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أثناء مباراة الريدز مع ضيفه توتنهام والتي انتهت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز في إطار الجولة الـ 10 من المسابقة.



وذكر الصحفي المتخصص بأخبار ليفربول "ديفيد مادوك"، أن الفرعون المصري قد لا يشارك في مباراة مانشستر سيتي والتي ستقام في العاشر من نوفمبر المقبل.



وأكد خلال الجبر الذي نشر على "الميرور" البريطانية صلاح يعاني من نفس الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي مما يعني أن مدة غيابه لن تقل عن 3 أسابيع".



جدير بالذكر أن فوز ليفربول اليوم رفع رصيده إلى النقطة 28 متصدرا ترتيب جدول المسابقة ، بينما تجمد فريق توتنهام فى المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة .