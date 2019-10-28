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رياضة

نور الطيب تتأهل لدور الثمانية في بطولة العالم للإسكواش

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:22 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

تأهلت المصرية نور الطيب إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم للإسكواش بعد الفوز على سلمى هاني، بثلاثة أشواط دون رد في مباراة دور الستة عشر.

وانتصرت نور الطيب في الشوط الأول 11-13، الثاني 5-11، وفاز في الثالث 4-11، لتفوز بالمباراة التي استمرت 30 دقيقة.

وتستضيف مصر بطولة العالم للسيدات في الفترة بين 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

ويتم حجز تذاكر بطولة العالم للسيدات وبطولة مصر الدولية للرجال عبر تطبيق تذكرتي والتى يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن ، والذي حقق نجاحا واسعا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار التي نظمتها مصر خلال العام الجاري.
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