المصري: نائب بورسعيد حقق حلم تطوير استاد النادي

قدم مجلس إدارة النادي المصري وجماهيره الشكر للدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة وذلك للجهد الذي قدمه في ملف تطوير ستاد النادي المصري.



وأكد النادي المصري أن تطوير النادي بما يتناسب مع كود "الفيفا" من خلال شركة "استادات" ما كان له ان يتحقق الا بجهد مخلص دؤوب من مشجع محب للنادي قبل ان يكون نائبًا عن بورسعيد مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب.



واوضح النادي لجماهيره انه قد تلقي خطابًا رسميًا من شركة استادات يفيد ببدء تسلم الشركة الاستاد يوم الخميس القادم.



وأكد سمير حلبية رئيس النادي، أن النائب محمود حسين قدم للنادي المصري دعمًا ومساندة كبيرة خلال الأعوام السابقة سواء في مشكله الضرائب او الدعم المالي الذي قدم من هيئه قناه السويس او ملف عوده النادي المصري للعب بملعبه او ملف تطوير الاستاد والذي استطاع خلاله أن يحصل على الموافقات من وزير الشباب التي من شأنها تحقيق مطالب شعب بورسعيد في أن يكون للنادي المصري استاد يضاهي الاستادات العالمية.