حسام البدري يكشف حقيقة توتر علاقته مع محمود الخطيب والنادي الأهلي.. فيديو

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن علاقته بالنادي الأهلي ورئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء محمود الخطيب علاقة مميزة ولا يوجد بها شائبة واحدة.



وأضاف حسام البدري، خلال تصريحاته على فضائية اون سبورت خلال برنامج ملعب اون الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، أن لا يوجد توتر في علاقته مع الخطيب أو النادي الأهلي حيث أن القلعة الحمراء هي التي صنعت اسم البدري.



وأشار البدري إلى أن ما قدمه مع الأهلي هو الذي دفع المسؤولين الى اختياره مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، ويسعى الى تحقيق انجازات جديدة ومشرفة للبلد.