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تعليم

اختتام بطولة ألعاب القوى للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالأقصر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:37 ص
اختتام بطولة ألعاب
اختتام بطولة ألعاب القوى للمرحلتين الابتدائية والإعدادية
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محمد شحتة
اختتمت بمنطقة الأقصر الأزهرية، فعاليات التصفيات النهائية لبطولة ألعاب القوى للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بنين على مستوى المنطقة، تحت رعاية الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

أسفرت نتائج التصفيات النهائية في المرحلة الابتدائية عن فوز: الطالب حمدي بدوي محمود، بمعهد القرنة، بالمركز الأول في مسابقة سباق 100 متر عدْو، والطالب محمد البدري السيد، بمعهد العنانية بإسنا غرب، بالمركز الأول وثب عالي، والطالب محمد حربي جعفر، بمعهد العنانية، بالمركز الأول وثب طويل، والطالب عمر حسان أحمد، بمعهد القرنة، بالمركز الأول دفع الجلة، كما حصد فريق معهد القرنة رباعي، جائزة المركز الأول 100 متر تتابع.

وجاءت النتائج في المرحلة الإعدادية كما يلي: الطالب إسلام أحمد محمد، معهد الشيخ الأمير بإسنا شرق، المركز الأول في سباق 100 متر عدْو، والطالب عمار حسان يوسف، معهد القرنة، المركز الأول في سباق 200 متر عدْو، والطالب أسامة السيد ربيع، معهد القرايا بإسنا غرب، المركز الأول في وثب طويل، والطالب محمد أحمد أحمد محمود، معهد القرنة، المركز الأول في مسابقة الوثب العالي، والطالب عبدالله حراجي أحمد، معهد الضبعية، المركز الأول في مسابقة دفع الجلة، كما حصد فريق معهد القرنة الإعدادي رباعي، المركز الأول في مسابقة 100 متر تتابع.

وتمت التصفيات تحت إشراف عبدالجليل محمد عبدالجليل، مدير إدارة رعاية الطلاب، وتنفيذ حامد أحمد عبد اللطيف، رئيس قسم التربية الرياضية بمنطقة الأقصر الأزهرية.

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