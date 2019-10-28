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رياضة

حسام البدري يكشف تفاصيل عرض كبير رفضه من أجل منتخب مصر.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:24 ص
حسام البدري
حسام البدري
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محمد رشاد
يروى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، تفاصيل رفضه لعرض من أحد الأندية الكبيرة من أجل تدريب منتخب مصر.

وقال البدري خلال استضافته على قناة "أون سبورت": "تلقيت عرضًا كبيرًا جدًا لكن رفضته لأنني كنت أنتظر قيادة المنتخب ، كانت هناك أسماء كبيرة مرشحة مثل حسن شحاتة والواعد أحمد حسام ميدو وحسام حسن، قلت أيضًا إن هناك مدربين آخرين لم يتم ترشيحهم ولكنهم على قدر المسؤولية مثل طارق العشري وطلعت يوسف".

وأردف: "كل مدرب كفء مؤهل لتدريب المنتخب، والآن كل محورنا هو تحقيق الإنجازات مع الفريق القومي خلال الفترة المُقبلة، لم يكن لدي شك في أن المعايير المطلوبة لتدريب المنتخب متوفرة لدي وكنت أشعر أني الأقرب وأقول ذلك بكل تواضع".
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