Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دسوقي يتأهل لدور الثمانية في بطولة مصر الدولية للإسكواش

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:21 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تأهل المصري فارس الدسوقي إلى الدور ربع النهائي من بطولة مصر الدولية للإسكواش بعد الفوز على سوراف غوسال، بثلاثة أشواط دون رد في مباراة دور الستة عشر.

وانتصر دسوقي في الشوط الأول 6-11 ، الثاني 5-11 ، وفاز في الثالث 5-11، ليفوز بالمباراة التي استمرت 42 دقيقة.

وتستضيف مصر بطولة مصر الدولية للإسكواش في الفترة بين 25 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

ويتم حجز تذاكر بطولة العالم للسيدات وبطولة مصر الدولية للرجال عبر تطبيق تذكرتي والتى يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن ، والذي حقق نجاحا واسعا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار التي نظمتها مصر خلال العام الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النبراوي ومنسي يوقعان عقود بطولتي العالم للإسكواش ومصر الدولية بنظام تذكرتي

تعرف على مواجهات دور الـ 32 في بطولة العالم للإسكواش رجال اليوم

فارس دسوقي يقصي روسنير من بطولة العالم للاسكواش.. ويواجه غوسال في دور الـ 16

علي فرج يقصي عمر مسعد من بطولة الأهرام الدولية للإسكواش

أبو الغار يودع بطولة الأهرام للإسكواش أمام سيمبسون

بالمواعيد.. تعرف على مباريات دور الـ 16 من بطولة مصر الدولية للإسكواش

ترشيحاتنا

أجمل نساء الكون .. نيرمين الفقي تتألق بفستان قصير

حرمونا من أول فرحتنا.. والد محمود البنا أمام المحكمة: ما يكفنيش إعدامهم

آمنة نصير: سأكون أول الرافضين لقانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر

أسباب غير متوقعة وراء مرض أسما شريف منير .. تعرف عليها

من البيج للأحمر.. شاهد.. شيرين رضا تتألق بمكياج متنوع

محاولا إخفاء وجهه.. ننشر لحظة خروج راجح قاتل شهيد الشهامة من المحكمة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه

شتوي ولا خريفي.. لطيفة بإطلالة أنيقة تروج لألبومها الجديد