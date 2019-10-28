Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

البدري: قرار الرئيس السيسي بتولي مدرب وطني للمنتخب نقطة تحول للمصريين

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:44 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
حسام الحارتي
قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ، إن قرر الرئيس السيسي بأن يتولى قيادة المنتخب الوطني مدرب وطني وعدم اللجوء إلى مدرب أجنبي بمثابة نقطة تحول لكافة المصريين.

وأضاف خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أنه رفض عرضا مغريا من قبل إعلان اسم المدير الفني للمنتخب الوطني وبالتحديد عقب صدور قرار الرئيس السيسي بتولي قيادة المنتخب الوطني مدرب مصر انتظارا لتولي قيادة المنتخب المصري معلقا :" كان عندي أمل كبير في تولي المنتخب المصري".

وأكد حسام البدري أن كافة المدربين المصريين مؤهلين لتولي منتخب مصر الوطني معلقا : "المدرب المصري كفء ومؤهل لقيادة المنتخب".

Advertisements

ترشيحاتنا

كواليس ثان جلسة محاكمة لـ محمد راجح.. ظهر هادئا واعترف بتهديده للقتيل: أيوه حصل

الباحث الديني .. فضيحة مدوية لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية بعد مقتل أبو بكر البغدادي

سبب واحد.. أول رد من أحمد حلمى على فشل فيلمه خيال مآتة ..فيديو

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي وإصابة محمد صلاح

أجمل نساء الكون .. نيرمين الفقي تتألق بفستان قصير

حسام البدري يعلق على تصريحات مرتضى منصور بضم كهربا للمنتخب .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه