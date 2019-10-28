البدري: قرار الرئيس السيسي بتولي مدرب وطني للمنتخب نقطة تحول للمصريين

قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ، إن قرر الرئيس السيسي بأن يتولى قيادة المنتخب الوطني مدرب وطني وعدم اللجوء إلى مدرب أجنبي بمثابة نقطة تحول لكافة المصريين.



وأضاف خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أنه رفض عرضا مغريا من قبل إعلان اسم المدير الفني للمنتخب الوطني وبالتحديد عقب صدور قرار الرئيس السيسي بتولي قيادة المنتخب الوطني مدرب مصر انتظارا لتولي قيادة المنتخب المصري معلقا :" كان عندي أمل كبير في تولي المنتخب المصري".



وأكد حسام البدري أن كافة المدربين المصريين مؤهلين لتولي منتخب مصر الوطني معلقا : "المدرب المصري كفء ومؤهل لقيادة المنتخب".



