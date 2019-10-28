هبة مجدي تتألق بالأسود في منتدى مسك للإعلام









شاركت هبة مجدي مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من منتدى مسك للإعلام.وظهرت هبة مجدي بإطلالة فورمال أنيقة وجذابة، حيث ارتدت بليزر أسود وبنطلون أسود، وانتعلت حذاء بكعب باللون الاسود ونسقت معهم شنطة صغيرة الحجم.ولم تتكلف هبة مجدي في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط وخاتم رقيق، ووضعت لمسات هادئة من الميك اب مع أحمر شفاة باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها منسدلاً بطريقة جذابة.