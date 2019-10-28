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أخبار العالم

رجل أمن عراقي يحتضن متظاهرا على الرصيف.. صورة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:57 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لرجل أمن عراقي وهو يحتضن شخصا نائما في الطريق.

وعلق المشاركون على هذه الصورة بأنها دليل على وحدة الشعب العراقي، وذلك عقب التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة.

ويظهر في الصورة جلوس رجل أمن عراقي على الأرض، وينام مراهق على قدمه، حيث يظهر عليه آثار التعب والإرهاق.

وتشهد العديد من المدن العراقية تظاهرات عدة منذ فترة طويلة، وذلك للتنديد بالتدخل الإيراني في الشأن العراقي، والتدهور الاقتصادي.

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