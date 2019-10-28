حسام البدري يعلق على تصريحات مرتضى منصور بضم كهربا للمنتخب .. فيديو

علق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب ضم مدرب المنتخب لمحمود عبد المنعم "كهربا" في قائمة الفراعنة.



وقال البدري فى تصريحاته لقناة أون سبورت: "تصريحات مرتضى منصور بعد ضمي لـ كهربا كانت مميزة للغاية، كان منطقيا وعقلانيا للغاية. أشكره بشدة على ذلك".



وعن علاقة مدرب منتخب مصر مع مجلس إدارة الأهلي وجماهير المارد الأحمر، قال البدري: "من المستحيل أن تكون هناك أي علاقة سلبية بيني والأهلي ، فله الفضل الكبير علي والسبب فيما وصلت إليه".





