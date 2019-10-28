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توك شو

لميس الحديدي تتعرض لموقف محرج على الهواء وكريم عبد العزيز يتدخل.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:21 ص
لميس الحديدي و كريم
لميس الحديدي و كريم عبد العزيز
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قسم التوك شو
تعرضت الإعلامية لميس الحديدي لموقف محرج على الهواء لعدم قدرتها على استخدام التابلت قائلة " أنا اسفة يا جماعة.. هما علموني على التابلت قبل الهوا لكن انا مش عارفة استخدمه".

وعلق الفنان كريم عبد العزيز مداعبًا الإعلامية لميس الحديدي، خلال استضافته ببرنامجها "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "الحدث"
قائلا ": السوشيال ميديا سهلة جدًا يا لميس"

وقام الفنان كريم عبد العزيز بمساعدة لميس الحديد في التعامل مع التابلت وقراءة رسائل الجمهور.
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