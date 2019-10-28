زفة فرح وسط تظاهرات اللبنانيين في طرابلس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر الاحتفال بعروسين بين تظاهرات لبنان فى مدينة طرابلس، بعدما قرر الثنائى الانضمام إلى ساحة النور بزى الزفاف.



ولم يكتف العروسان بذلك فقط، حيث تجولا بين المتظاهرين والتقطا معهم الصور التذكارية، بينما انهالت عليهما التعليقات والأمنيات بالحياة السعيدة لهما.



وعبر العروسان عن سبب اختيارهما لمشاركة المتظاهرين فى يوم زفافهما، للتأكيد على أن المرحلة الجديدة التى تشهدها لبنان يعيشها الجميع بفرحة عارمة.



من ناحية أخرى، شهدت ساحات التظاهر اللبنانية العديد من المواقف الطريفة، كان أبرزها مع المراسلات اللبنانيات أثناء تغطية فعاليات التظاهرات.



يذكر أن آخر موقف كان تعرض مراسلة قناة الجديد اللبنانية لموقف طريف، خلال تغطيتها فعاليات الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة لبنان.



بعدما ظهرت مراسلة قناة الجديد اللبنانية، في الفيديو وهي محمولة على أكتاف المتظاهرين أثناء تقديم تقرير إخباري متلفز عن الأحداث الجارية في لبنان، واضطرت للتصرف كأن شيئًا لم يحدث وأكملت تغطيتها للحدث.



واندلعت المظاهرات في شوارع لبنان، أمس الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، والغلاء والمطالبة بإسقاط الحكومة اللبنانية.