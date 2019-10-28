نتائج جميع مباريات يوم الأحد 27 - 10 - 2019.. فوز ليفربول وهزيمة الهلال في الكلاسيكو

شهد أمس الأحد 27 - 10 - 2019، عددًا من المباريات الهامة والمثيرة حول العالم ، كان أبرزها فوز ليفربول على ضيفه توتنهام في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى فوز باريس سان جيرمان في الكلاسيكو الفرنسي على مارسيليا بأربعة أهداف مقابل هدف.



وقلب النصر تأخره بهدف ، لفوز بهدفين على مضيفه نادي الهلال في مباراة الديربي التي جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود ، في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان" الدوري السعودي ".



وجاءت جميع نتائح المباريات التي أقيمت اليوم كالاتي:



نتائج مباريات اليوم في الدوري الاسباني



سيلتا فيجو 0-1 ريال سوسيداد

غرناطة 1-0 ريال بيتيس

ليفانتي 0-1 إسبانيول

إشبيلية 2-0 خيتافي

أوساسونا 3-1 فالنسيا



نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي



نيوكاسل يونايتد 1-1 ولفرهامبتون

نورويتش سيتي 1-3 مانشستر يونايتد

ليفربول 2-1 توتنهام

آرسنال 2-2 توتنهام



نتائج مباريات اليوم في الدوري الإيطالي



بولونيا 2-1 سامبدوريا

أتالانتا 7-1 أودينيزي

سبال 1-1 نابولي

تورينو 1-1 كالياري

روما 2-1 ميلان

فيورنتينا 1-2 لاتسيو



نتائج مباريات اليوم في الدوري الألماني



فولفسبورج 0-0 أوجسبورج

بوروسيا مونشنجلادباخ 4-2 أينتراخت فرانكفورت



نتائج مباريات اليوم في الدوري الفرنسي



ستاد رين 3-2 تولوز

سانت تيتان 2-2 أمياه

باريس سان جيرمان 4-0 مارسيليا



نتائج مباريات اليوم في الدوري السعودي

إتحاد جدة 1-2 أبها

الهلال 1-2 النصر



نتائج مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

الظفرة 1-3 الوصل

الجزيرة 3-2 إتحاد كلباء