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رياضة

بسبب الأمطار.. إقامة المباريات المؤجلة لبطولة الجمهورية مواليد 99 في 13 نوفمبر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:52 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
قررت ادارة القطاعات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة المباريات المؤجلة من الاسبوع الثامن لبطولة الجمهورية مواليد 1999 يوم الثلاثاء الموافق 2019/11/13 .

وكانت المباريات قد تأجلت يوم الأحد الماضي بسبب سوء حالة ملاعب التي كان مقررا اقامتها عليها بسبب الأمطار الغزيرة التي الأسكندرية خلال الفترة الأخيرة والمباريات المؤًجلة هي:

- الاتحاد السكندري مع المقاولون
- سموحة مع طلائع الجيش
- حرس الحدود مع انبي
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