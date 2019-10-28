بسبب الأمطار.. إقامة المباريات المؤجلة لبطولة الجمهورية مواليد 99 في 13 نوفمبر

قررت ادارة القطاعات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة المباريات المؤجلة من الاسبوع الثامن لبطولة الجمهورية مواليد 1999 يوم الثلاثاء الموافق 2019/11/13 .



وكانت المباريات قد تأجلت يوم الأحد الماضي بسبب سوء حالة ملاعب التي كان مقررا اقامتها عليها بسبب الأمطار الغزيرة التي الأسكندرية خلال الفترة الأخيرة والمباريات المؤًجلة هي:



- الاتحاد السكندري مع المقاولون

- سموحة مع طلائع الجيش

- حرس الحدود مع انبي