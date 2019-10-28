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نشأت الديهي: أبو بكر البغدادي كان إخوانيا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:20 ص
صدى البلد
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عمرو ممدوح
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الإرهابي أبو بكر البغدادي، أمير تنظيم داعش كان إخوانيا.

وعرض نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مقطع فيديو للداعية الإخواني يوسف القرضاوي، يعترف خلاله أن أبو بكر البغدادي كان من الإخوان في شبابه.

كما عرض، صورة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور شريف عمر في أفغانستان عام 2011، مشددًا على أن هذه الصورة صناعة أمريكية والعلاقة بين الإخوان وتنظيم القاعدة لا يمكن إنكارها، وعلاقة أبو بكر البغدادي بالإخوان فضحها الإخواني يوسف القرضاوي.

وتابع: كمال الهلباوي أكد على ذلك، وعمر إبراهيم الديب، نجل القيادي الإخواني إبراهيم الديب، كان يبايع "البغدادي"، وأذاع مقطع فيديو لعمر الديب يبايع البغدادي، موضحًا أن هذا يؤكد أن تنظيم داعش الإرهابي خرج من رحم الإخوان .
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