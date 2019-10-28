حسام البدري يوضح طريقة التعامل مع محمد صلاح في المنتخب

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه لا يشعر بالقلق ناحية التعامل مع محمد صلاح لاعب نادي ليفربول خلال الفترة المقبلة.



وأشار حسام البدري في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، إلى أنه لن يعامل محمد صلاح بمعاملة خاصة، مشددًا على أنه يتوجب عليه الحفاظ على اللاعبين الكبار في المنتخب.



وقال المدير الفني لمنتخب مصر: "مش شايل هم محمد صلاح هو لاعب كبير، لا توجد معاملة خاصة به ولكن عليّ أن أحافظ على كل اللاعبين الكبار في المنتخب".



واختتم: "إراحة صلاح في المعسكر الماضي كانت قراري، تحدثت معه وأبلغني بأنه يعاني من إجهاد عضلي وليس إصابة، ووقتها وافقت على إراحته".