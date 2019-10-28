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مراد وهبة يكشف كيف تغلغلت جماعة الإخوان في المجتمعات؟

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:45 ص
عمرو ممدوح
قال الفيلسوف مراد وهبة، إن جماعة الإخوان تغلغلت في المجتمعات وأقنعت الكثير من المواطنين الالتفاف على فكرها لأسباب عديدة منها أن تتغلغل فكرًا وبالطرق الفكرية ثم أن لديها مهارة الإقناع، وللأسف لم يكن هناك تيار مقاوم لفكر جماعة الإخوان وهذا سهل لعناصر هذه الجماعة لأن يُصبح إقناع الشباب بأفكارهم شيء سهل.

وأضاف الفيلسوف مراد وهبة، خلال حواره في برنامج "نُطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فضائية "TeN"، أن جماعة الإخوان تُعد داخل تيار أشمل وهو "الأصولية الدينية"، حيث إن تيار الأصولية الدينية نشأ في عام 1979 وأطلق على هذا العام عام الأصوليات الدينية، كما أن الفلاسفة العلماء والمتنورين في هذا الوقت كانوا موجودين بكثرة ولكن كل شخص منهم يعمل بمفرده ولم يُكون العلماء تيار.

وأوضح أن الأصولية الدينية تُعد العدو الأكبر للفلسفة ، قائلا: "أنا للأسف شاهدت وفاة الفلسفة ، الفلسفة فعلا ماتت".
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