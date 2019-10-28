شاهد .. تعليق ناري من هاني حتحوت بعد وقوف شوقي غريب على طوبة

علق الإعلامي هاني حتحوت عن وقوف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي علي "طوبة"، أثناء مؤتمر .



وقال حتحوت ، عبر برنامجه "الماتش" المذاع علي قناة صدي البلد، انه منزعج علي وقوف شوقي غريب أثناء المؤتمر علي "طوبة" ، معلقا ، ان هذا المظهر غير لائق بالمرة لمنتخب علي أبواب الأولمبياد.



اختتم ، ان جمهور مصر متشوق لتلك البطولة التي ستقيم علي أرض بلادنا ، وشوقي غريب طمأن الجمهور وسيفعل ما بوسعه للأولمبياد .