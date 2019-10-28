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رياضة

شاهد .. تعليق ناري من هاني حتحوت بعد وقوف شوقي غريب على طوبة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:49 ص
شوقى غريب
شوقى غريب
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حسن العمدة
علق الإعلامي هاني حتحوت عن وقوف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي علي "طوبة"، أثناء مؤتمر .

وقال حتحوت ، عبر برنامجه "الماتش" المذاع علي قناة صدي البلد، انه منزعج علي وقوف شوقي غريب أثناء المؤتمر علي "طوبة" ، معلقا ، ان هذا المظهر غير لائق بالمرة لمنتخب علي أبواب الأولمبياد. 

اختتم ، ان جمهور مصر متشوق لتلك البطولة التي ستقيم علي أرض بلادنا ، وشوقي غريب طمأن الجمهور وسيفعل ما بوسعه للأولمبياد .
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