أيوة عقرب .. مي سليم تُشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

شاركت مي سليم صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة، وعلقت على الصورة قائلة "أيوة انا برج العقرب".



وظهرت مي سليم بفستان أسود من الجزء العلوي ومنقوش من الجزء الاخر ، ومجسم وانتعلت حذاء أسود بكعب عال.



ووضعت مي سليم ميكب بالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر، ولم تتكلف في اقتناء الاكسسورات واكتفت بساعة يد وقرط لإكمال إطلالتها.





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