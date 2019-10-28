نجم المنتخب بعد انضمامه: أبو تريكة مثلي الأعلى .. ومنافسة كوكا في مصلحة الفراعنة.. فيديو

أعرب مروان حمدي، لاعب وادي دجلة، عن سعادته بعد الانضمام لمنتخب مصر لأول مرة.



وقال مروان حمدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد «تلقيت خبر انضمامي للمنتخب منذ 3 أيام حيث تلقيت اتصالا من كابتن طارق مصطفى، وكابتن محمد بركات»، مشيرا إلى أنه كان من ناشئي نادي إنبي، ثم انتقل للعب لفريقي الشمس والنصر.



ولفت مروان حمدي إلى أن إذاعة دوري الممتاز «ب» مكنه من تلقي عروضا، حيث انتقل إلى نادي مصر المقاصة تحت قيادة إيهاب جلال، ثم انضم لصفوف وادي دجلة.



وحول المنافسة مع أحمد حسن كوكا ومروان محسن، قال المنافسة ستكون من مصلحة المنتخب، مشيرا إلى أن يعتبر محمد أبو تريكة وعماد متعب، لاعبي الأهلي السابقين مثله الأعلى.