خبيرة أبراج تتوقع حدوث صدمات كهربائية اليوم

حذرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد من خلال كتابتها على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، من القمر الجديد وصدمات كهربائية في الأجواء، اليوم الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩.



وقالت خبيرة الأبراج إنه يولد القمر الجديد في تمام الساعة ٥:٣٩ فجرا بتوقيت القاهرة (الساعة ٣:٣٩ ص. بتوقيت جرينتش) عند درجة ٤ من برج العقرب.



وأشارت خبيرة الأبراج عبير فؤاد إلى أن ولادة الهلال أو القمر الجديد تعني فلكيا.. اقتران الشمس بالقمر، وإن القمر الجديد هذا الشهر يأتي متنافرا مع كوكب "أورانوس" كوكب المفاجآت والصدمات وهذا يعني أن "الشمس" أيضا تتنافر مع "أورانوس"





وأضافت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "يعتبر هذا الوضع الفلكي شديدا جدا وقد يتسبب للبعض في صدمات أو أحداث غير متوقعة أو اضطرابات وتوتر (لكل الأبراج). على المستوى العام ينذر هذا الوضع الفلكي بحوادث أو حرائق أو حروب أو حدوث زلازل أو عنف".



وأوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "لذلك من المهم خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ أكتوبر أن نتحلى بالصبر وبالمرونة، ونحاول أن نتكيف سريعا مع التغيير وأن نكون مستعدين للاعتذار إذا وقعنا في أخطاء. على المستوى السياسي العالمي قد يتخذ بعض الحكام قرارات غير متوقعة مما يؤدي لردود أفعال عنيفة، أو تمرد أو صدمات في سوق الأوراق المالية. من أكثر المناطق المهددة بالقلق على مستوى العالم قد تكون "هونج-كونج" وإيران واليابان.. وعدة مناطق متفرقة على الكرة الأرضية، ومع ذلك الوقت مناسب للزواج ولعقد القران أو لبدء عمل أو نشاط جديد من ٢٨ إلى ٣٠ أكتوبر، ومناسب لقص الشعر يومي ٢٨ و٢٩ أكتوبر (لكل الأبراج)".