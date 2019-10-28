نائب رئيس المصري: نشعر أننا لسنا فريقا مصريًا.. ولقاء العودة مع بطل سيشل في برج العرب

أعرب محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره كوت دور بطل سيشل بأربعة أهداف نظيفة ببطولة الكونفدرالية.



وقال محمد الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: "سعداء بترسيخ ثقافة الفوز خارج الديار، بغض النظر عن مستوى المنافس".



وتابع محمد الخولي: "مصر بلد عظيمة بأمنها ووزارة الداخلية، لكن بعيدا عن هذا أشعر من المعاملة أن المصري ليس فريقا يمثل بلدنا في البطولة الأفريقية"، مردفا: "اتحاد الكرة قرر تغيير موعد مباراة الإياب المقرر إقامتها على برج العرب الأحد المقبل لاعتبارات أمنية، كون الاتحاد السكندري سيخوض مباراة في نفس اليوم على استاد الإسكندرية، بالبطولة العربية، بالرغم أنها أقل أهمية وعراقة من الكونفدرالية وغير معترف بها دوليا".



وأشار إلى أنه تواصل مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، لتقديم أو تأخير موعد مباراة الاتحاد بالبطولة العربية، لكن الطلب قوبل بالرفض، لافتا إلى أن المصري سيحاول تغيير موعد المباراة.



واختتم: "المصري يشرف مصر في المحافل الدولية، ولا أحد يستطيع المزايدة على وطنيتنا".