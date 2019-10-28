Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نائب رئيس المصري: نشعر أننا لسنا فريقا مصريًا.. ولقاء العودة مع بطل سيشل في برج العرب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:07 ص
فريق المصري
فريق المصري
Advertisements
حسن العمدة
أعرب محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره كوت دور بطل سيشل بأربعة أهداف نظيفة ببطولة الكونفدرالية.

وقال محمد الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: "سعداء بترسيخ ثقافة الفوز خارج الديار، بغض النظر عن مستوى المنافس".

وتابع محمد الخولي: "مصر بلد عظيمة بأمنها ووزارة الداخلية، لكن بعيدا عن هذا أشعر من المعاملة أن المصري ليس فريقا يمثل بلدنا في البطولة الأفريقية"، مردفا: "اتحاد الكرة قرر تغيير موعد مباراة الإياب المقرر إقامتها على برج العرب الأحد المقبل لاعتبارات أمنية، كون الاتحاد السكندري سيخوض مباراة في نفس اليوم على استاد الإسكندرية، بالبطولة العربية، بالرغم أنها أقل أهمية وعراقة من الكونفدرالية وغير معترف بها دوليا".

وأشار إلى أنه تواصل مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، لتقديم أو تأخير موعد مباراة الاتحاد بالبطولة العربية، لكن الطلب قوبل بالرفض، لافتا إلى أن المصري سيحاول تغيير موعد المباراة.

واختتم: "المصري يشرف مصر في المحافل الدولية، ولا أحد يستطيع المزايدة على وطنيتنا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة المصري وماليندي بطل زنجبار في الكونفدرالية

المصري يواجه بطل سيشل في برج العرب بالكونفدرالية

المصري يعلن موعد مباراته ضد بطل جزيرة سيشل في الكونفدرالية

إذاعة مباراة المصري وبطل سيشل لايف عبر فيس بوك .. فيديو

المصري وبيراميدز في مهمة أفريقية.. موعد مباريات اليوم الأحد 27-10-2019 بكأس الكونفدرالية

المصري البورسعيدي في ضيافة بطل سيشل بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

من البيج للأحمر.. شاهد.. شيرين رضا تتألق بمكياج متنوع

محاولا إخفاء وجهه.. ننشر لحظة خروج راجح قاتل شهيد الشهامة من المحكمة.. فيديو

لـ سببين.. شوقي غريب يشكر رمضان صبحي

منى زكي ترقص على أغنية ملطشة القلوب .. شاهد

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

شاهد.. حريق هائل داخل معرض سيارات بمنطقة المهندسين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه