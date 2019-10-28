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رياضة

عادل مصطفى: بداية جيدة لـ المقاصة بالدوري.. وهذا ليس أفضل ما لدينا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:39 ص
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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حسن العمدة
أبدى عادل مصطفى المدرب العام لفريق مصر المقاصة، رضاه عن مستوى الفريق خلال أول خمس جولات لهم بالدوري هذا الموسم.

وقال عادل مصطفى في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "حصلنا على عدد نقاط أعلى من مواسم سابقة ولكنه ليس أفضل ما لدينا".

وتطرق للحديث عن مواجهة كتيبة مجدي عبد العاطي قائلًا: "حققنا فوزا صعبا على أسوان بملعبه والفرق ستعاني في أجواء هذا الملعب".

وأردف عادل مصطفى: "جميع الفرق ستعاني أمام أسوان بملعبها وخسارته من الأهلي بخماسية ليست مقياسا وضيق الوقت بين مباراتي الزمالك والجونة دفعنا للتفكير بطريقة معينة في التشكيل".

وكشف عادل مصطفى: "قدمنا مباراة جيدة أمام الزمالك والتحكيم حرمنا من نتيجة إيجابية، وهدف عبد الله جمعة في المقاصة من خطأ مركب وظهرنا بشكل جيد رغم الخسارة".

وعن مواجهة الجونة قال: سوء التوفيق سبب خسارتنا ولم نظهر بشكل سيئ.

وتطرق بالحديث عن مواجهة وادي دجلة قائلا: "يحسب لنا خوض المباراة رغم الظروف القهرية التي واجهت الفريق".

وأردف عادل مصطفى: "قدمنا شوط أول سلبي أمام وادي دجلة ونجحنا في العودة بالشوط الثاني".

وأكمل عادل مصطفى: "وادي دجلة أفضل فريق في مصر يستحوذ على الكرة، وهدفنا إنهاء الموسم بالمربع الذهبي".
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