الأمل مستمر.. عملية إنقاذ طفل سقط فى بئر على عمق 70 مترًا.. فيديو

وفقا للمسؤولين، شاركت 6 فرق في عمليات الإنقاذ.



وقالوا "يمكننا سماع الطفل يبكي .. لفترة طويلة .. لكن الآن لا يمكننا سماع صوته. لكننا نشعر أن الطفل آمن ويتنفس".



لم يتمكنوا من تقييم حالة الطفل اكثر بسبب طبقات من الطين الرطب من حوله. pic.twitter.com/LhOWq9Rm9j — HANEENニ (@HaneenAlMamouri) 26 October 2019

حالة من الحزن الشديد انتابت تلك البلدة، بعدما سقط الطفل سوجيث ويلسون البالغ من العمر عامين فقط فى بئر عميق أول أمس الجمعة، وما زالت عملية الإنقاذ مستمرة لإخراجه.وبحسب صحيفة الهند اليوم، سقط الطفل سوجيث فى بئر عميق بمقاطعة تيروتشيرابالي الهندية، والصادم أن ويلسون سقط على عمق 30 مترًا، ولكن مع مرور الوقت انزلق لأكثر من ذلك، حتى بلغ عمق مكانه أكثر من 70 مترًا.وبالرغم من استدعاء فرق الإنقاذ التى بدأت على الفور بالحفر فى الأراضى المجاورة لعمل نفق يمكنهم من الوصول للطفل، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بسبب تواجد العديد من الصخور فى مسار الحفر.إلا أن الأمل مازال مستمرًا بعدما تمكنت الفرق الطبية من سماع صوت تنفس الطفل عبر كاميرا صغيرة، كان قد تم إرسالها لمراقبة وضعه الصحى لحين استخراجه.كما تم تزويده بالأكسجين حتى يبقى على قيد الحياة، ولا زالت المحاولات مستمرة حتى الآن لاستخراج الطفل حيًا.