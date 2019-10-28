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فن

ملطشة القلوب لـ مصطفى شوقي تقترب من حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:25 ص
ملطشة القلوب
ملطشة القلوب
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آيه عاطف
حققت أغنية الفنان "ملطشة القلوب" لـ مصطفى شوقي، نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة فري ميوزيك - نصر محروس على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "على فين العزم إن شاالله ؟! .. وإيه اللي قطعلك نومة؟ .. ده لولاش الستر من الله .. مكانتش قامت لك قومة .. لسة لك عين تدوب؟ .. مانتاش عايز تتوب؟ .. ده البر ماهوش أمان .. والعشق مالوش ضمان .. ده رهان على حدف طوب .. ونشانك سهمه خايب .. يا ملطشة القلوب .. يا جلاب المصايب".

أغنية "ملطشة القلوب" كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى رامي سمير، ميكس والماستر بـ استوديو إم ساوند : هاني محروس، وإنتاج : فري ميوزيك - نصر محروس، ومن إخراج نصر محروس.
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