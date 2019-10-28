أخبار التوك شو .. أول تعليق من محامي ضحية الشهامة على سير جلسات المحاكمة..أحمد موسى: هذا هو مصير جثة أبو بكر البغدادى..كريم عبد العزيز: علاقتي بالسوشيال ميديا سيئة لهذا السبب

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
مرافعة تاريخية لـ النيابة .. أول تعليق من محامي ضحية الشهامة على سير جلسات المحاكمة
قال عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، إنه تمنى أن تكون محاكمة محمد راجح علنية، ليعرف العالم كله نزاهة القضاء المصري.
وأضاف نصير، في تصريحات تلفزيونية، أن المحاكمة بدأت بسؤال الطبيب الشرعي، ثم استمعت المحكمة لشهود الإثبات، وكل طرف سأل كما شاء كل الأسئلة، مشيرا إلى أن النيابة قامت بتقديم مرافعة تاريخية خلال جلسة اليوم.
رقم كبير جدا.. سوريا الديمقراطى تكشف عدد معتقلي داعش داخل سجونها ..شاهد
كشف رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، عن عدد الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش والمحتجزين داخل السجون التابعة لقواته في شمال شرق سوريا.
وأوضح الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المحتجزين من الدواعش داخل السجون من جنسيات أجنبية وعربية.
أحمد موسى: هذا هو مصير جثة أبو بكر البغدادى.. شاهد
كشف الإعلامى أحمد موسى عن مصير جثة ابو بكر البغدادى، موضحا:"لم نر جثمان زعيم داعش كما لم نر جثمان أسامة بن لادن".
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"سيتم إلقاء جثة ابو بكر البغدادى فى البحر مثلما فعلوا مع أسامة بن لادن".
أحمد موسى يكشف اسم شخص أبلغ عن مكان البغدادي للحصول على 25 مليون دولار ..شاهد
كد الإعلامى أحمد موسى، أن علي بدر السامرائي قام بالإبلاغ عن زعيم تنظيم داعش الإرهابي؛ لكي يحصل على المكافأة المرصودة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وقدرها 25 مليون دولار.
وأضاف الإعلامى أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أبوبكر البغدادى كان يحاول إرسال أسرته لتركيا ولكنه لم يفلح فى ذلك، وقُتل فى المنطقة التى تقع تحت سيطرة أردوغان".
الأرصاد الجوية: منصة إعلامية أرهبت الشعب وسخرنا منها بـ إعصار حمادة ..فيديو
أكد الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن إحدى المنصات الإعلامية حاولت ترهيب الشعب وهيئة الأرصاد تصدت لذلك، وكنا على قدر المسئولية وأخبرنا المواطنين بجميع الحقائق، مؤكدًا أن ما حدث هو منخفض جوي، وهو معتاد أن يكون موجودًا في هذا الوقت من السنة ويسمى "منخفض قبرص".
وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" عبر فضائية، أن لا يوجد إعصار بهذه المنطقة وأطلقنا اسم "حمادة" للسخرية من تلك الشائعة.
كريم عبد العزيز: علاقتي بالسوشيال ميديا سيئة لهذا السبب .. فيديو
قال الفنان كريم عبد العزيز إن علاقته بالسوشيال علاقة سيئة بسبب اختراقها الخصوصيات لافتًا الى انه محب للجو الأسري و المنزل و الأصحاب ولا يستطيع التعامل مع السوشيال ميديا.
وأضاف كريم عبد العزيز خلال حواره لبرنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي المُذاع على قناة "الحدث" إن السوشيال ميديا ليست مقياس لنجاح أي فنان وهو ليس أداة قادرة على بناء النجاح في مجال العمل الذي تقدمة مشيرًا إلى أنه يقوم بعمل فيلم جديد " البعض لا يذهب للمأذون مرتين "
مرافعة تاريخية لـ النيابة .. أول تعليق من محامي ضحية الشهامة على سير جلسات المحاكمة
قال عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، إنه تمنى أن تكون محاكمة محمد راجح علنية، ليعرف العالم كله نزاهة القضاء المصري.
وأضاف نصير، في تصريحات تلفزيونية، أن المحاكمة بدأت بسؤال الطبيب الشرعي، ثم استمعت المحكمة لشهود الإثبات، وكل طرف سأل كما شاء كل الأسئلة، مشيرا إلى أن النيابة قامت بتقديم مرافعة تاريخية خلال جلسة اليوم.
رقم كبير جدا.. سوريا الديمقراطى تكشف عدد معتقلي داعش داخل سجونها ..شاهد
كشف رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، عن عدد الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش والمحتجزين داخل السجون التابعة لقواته في شمال شرق سوريا.
وأوضح الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المحتجزين من الدواعش داخل السجون من جنسيات أجنبية وعربية.
أحمد موسى: هذا هو مصير جثة أبو بكر البغدادى.. شاهد
كشف الإعلامى أحمد موسى عن مصير جثة ابو بكر البغدادى، موضحا:"لم نر جثمان زعيم داعش كما لم نر جثمان أسامة بن لادن".
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"سيتم إلقاء جثة ابو بكر البغدادى فى البحر مثلما فعلوا مع أسامة بن لادن".
أحمد موسى يكشف اسم شخص أبلغ عن مكان البغدادي للحصول على 25 مليون دولار ..شاهد
كد الإعلامى أحمد موسى، أن علي بدر السامرائي قام بالإبلاغ عن زعيم تنظيم داعش الإرهابي؛ لكي يحصل على المكافأة المرصودة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وقدرها 25 مليون دولار.
وأضاف الإعلامى أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أبوبكر البغدادى كان يحاول إرسال أسرته لتركيا ولكنه لم يفلح فى ذلك، وقُتل فى المنطقة التى تقع تحت سيطرة أردوغان".
الأرصاد الجوية: منصة إعلامية أرهبت الشعب وسخرنا منها بـ إعصار حمادة ..فيديو
أكد الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن إحدى المنصات الإعلامية حاولت ترهيب الشعب وهيئة الأرصاد تصدت لذلك، وكنا على قدر المسئولية وأخبرنا المواطنين بجميع الحقائق، مؤكدًا أن ما حدث هو منخفض جوي، وهو معتاد أن يكون موجودًا في هذا الوقت من السنة ويسمى "منخفض قبرص".
وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" عبر فضائية، أن لا يوجد إعصار بهذه المنطقة وأطلقنا اسم "حمادة" للسخرية من تلك الشائعة.
كريم عبد العزيز: علاقتي بالسوشيال ميديا سيئة لهذا السبب .. فيديو
قال الفنان كريم عبد العزيز إن علاقته بالسوشيال علاقة سيئة بسبب اختراقها الخصوصيات لافتًا الى انه محب للجو الأسري و المنزل و الأصحاب ولا يستطيع التعامل مع السوشيال ميديا.
وأضاف كريم عبد العزيز خلال حواره لبرنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي المُذاع على قناة "الحدث" إن السوشيال ميديا ليست مقياس لنجاح أي فنان وهو ليس أداة قادرة على بناء النجاح في مجال العمل الذي تقدمة مشيرًا إلى أنه يقوم بعمل فيلم جديد " البعض لا يذهب للمأذون مرتين "