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أخبار العالم

عضوة بمجلس النواب الأمريكي تستقيل بسبب علاقتها بموظف

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:14 ص
عضوة مجلس النواب
عضوة مجلس النواب الأمريكي كاتي هيل
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شريف سيد
كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن استعداد السيناتور الأمريكية كاتي هيل، للاستقالة منصبها بسبب التحقيقات الجارية ضدها.

وقال موقع "ذا هيل" الأمريكي إن كاتي هيل تستعد للاستقالة بسبب التحقيقات الجارية حول علاقتها بموظف في حملتها.

وأعلنت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأمريكية أن كاتي، المتزوجة، كانت تربطها علاقة بمدير تمويل الحملة جراهام كيلي، وهو ما نفته بشدة.

وتابع الموقع الأمريكي أن السيناتور ستستقيل من منصبها بنهاية الأسبوع الجاري.
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