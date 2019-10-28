عادل مصطفى: نعاني من أزمة بقائمة الفريق.. وهذا موقف أوتشو وبيكلي

أكد عادل مصطفى، المدرب العام لمصر المقاصة، أن الجميع يقارن أي تجربة فنية مع الفريق بما قدمه إيهاب جلال.



وقال عادل مصطفى، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الجميع يقارن أي تجربة فنية مع المقاصة بما قدمه إيهاب جلال". وأكمل: "أوتشو لم يقدم أفضل ما لديه وهذه وضعية يمر بها جميع الأجانب في بدايتها، كما أن بيكلي سيحصل على فرصته قريبا ولدينا نجوما كثيرة".



وأضاف عادل مصطفى: "لم نفكر في بيع أي لاعب في يناير، فنحن نعاني من أزمة في قائمة الفريق".‎