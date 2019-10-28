Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عادل مصطفى: نعاني من أزمة بقائمة الفريق.. وهذا موقف أوتشو وبيكلي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:34 ص
عادل مصطفى
عادل مصطفى
Advertisements
حسن العمدة
أكد عادل مصطفى، المدرب العام لمصر المقاصة، أن الجميع يقارن أي تجربة فنية مع الفريق بما قدمه إيهاب جلال.

وقال عادل مصطفى، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الجميع يقارن أي تجربة فنية مع المقاصة بما قدمه إيهاب جلال". وأكمل: "أوتشو لم يقدم أفضل ما لديه وهذه وضعية يمر بها جميع الأجانب في بدايتها، كما أن بيكلي سيحصل على فرصته قريبا ولدينا نجوما كثيرة".

وأضاف عادل مصطفى: "لم نفكر في بيع أي لاعب في يناير، فنحن نعاني من أزمة في قائمة الفريق".‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وداع ايهاب جلال لـ لاعبي المصري.. النادى يكشف حقيقة رحيل المدرب

عدنان حلبية: أغلقنا صفحة تدريب إيهاب جلال للمنتخب.. ولم نتواصل مع بدائل.. فيديو

أزمة في المصري.. وإيهاب جلال يوقع غرامات على اللاعبين ..فيديو

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتجاهل حسام البدري على الواتس آب.. فيديو

شاهد.. إنسانية عقيد شرطة يحمل رجلا مسنا على كتفيه ويعبر به الشارع.. فيديو

منى زكي تكشف سبب عدم تواجدها مع أحمد حلمي في عمل مشترك.. فيديو

محمد صلاح يصدم محبيه .. الإصابة تبعد نجم ليفربول عن الملاعب من أسبوع لـ 3 أسابيع

حسام البدري يعلق على تصريحات مرتضى منصور بضم كهربا للمنتخب .. فيديو

شاهد.. حريق هائل داخل معرض سيارات بمنطقة المهندسين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه