بأقل تكلفة.. تعرفي على طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالمنزل

يدخل صوص الشكولاتة في معظم الحلويات مما يضيف نكهة لذيذ لها، ويمكنك تحضير صوص الشوكولاتة بالكاكو في منزلك وبطريقة سريعة التحضير.
مكونات تحضير صوص الشوكولاتة:
1/4 كوب كاكاو
1/3 كوب حليب
ملعقتان صغيرتان زبدة
1/4 كوب سكر بودر
طريقة تحضير صوص الشوكولاتة:
- في قدر متوسط الحجم، ضعي بودرة الكاكاو، سكر بودرة والحليب.
- حركي المكونات جيدًا حتى تتجانس المكونات ثم ضعي القدر على نار متوسطة الحرارة، ومن ثم حركي المزيج على النار بواسطة ملعقة خشبية حتى يغلي جيدًا.
- قومي بابعاد القدر عن النار، اضيفي الزبدة ثم حركي المكونات من جديد حتى تتداخل، ومن ثم أعيدي القدر الى النار حتى تغلي المكونات ويتشكل مزيج شديد القوام.
- اتركيها جانبًا حتى تبرد ثم شاركيها مع الذ الحلويات.
مكونات تحضير صوص الشوكولاتة:
1/4 كوب كاكاو
1/3 كوب حليب
ملعقتان صغيرتان زبدة
1/4 كوب سكر بودر
طريقة تحضير صوص الشوكولاتة:
- في قدر متوسط الحجم، ضعي بودرة الكاكاو، سكر بودرة والحليب.
- حركي المكونات جيدًا حتى تتجانس المكونات ثم ضعي القدر على نار متوسطة الحرارة، ومن ثم حركي المزيج على النار بواسطة ملعقة خشبية حتى يغلي جيدًا.
- قومي بابعاد القدر عن النار، اضيفي الزبدة ثم حركي المكونات من جديد حتى تتداخل، ومن ثم أعيدي القدر الى النار حتى تغلي المكونات ويتشكل مزيج شديد القوام.
- اتركيها جانبًا حتى تبرد ثم شاركيها مع الذ الحلويات.