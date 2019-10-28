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مرأة

بأقل تكلفة.. تعرفي على طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالمنزل

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:27 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يدخل صوص الشكولاتة في معظم الحلويات مما يضيف نكهة لذيذ لها، ويمكنك تحضير صوص الشوكولاتة بالكاكو في منزلك وبطريقة سريعة التحضير.

مكونات تحضير صوص الشوكولاتة:
1/4 كوب كاكاو
1/3 كوب حليب
ملعقتان صغيرتان زبدة
1/4 كوب سكر بودر

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة:
- في قدر متوسط الحجم، ضعي بودرة الكاكاو، سكر بودرة والحليب.

- حركي المكونات جيدًا حتى تتجانس المكونات ثم ضعي القدر على نار متوسطة الحرارة، ومن ثم حركي المزيج على النار بواسطة ملعقة خشبية حتى يغلي جيدًا.

- قومي بابعاد القدر عن النار، اضيفي الزبدة ثم حركي المكونات من جديد حتى تتداخل، ومن ثم أعيدي القدر الى النار حتى تغلي المكونات ويتشكل مزيج شديد القوام.

- اتركيها جانبًا حتى تبرد ثم شاركيها مع الذ الحلويات.
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