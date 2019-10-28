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منوعات

احذر.. هذا الهاتف سيتوقف عن العمل خلال أيام

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:26 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
رغم الإصدارات المختلفة من الهواتف المحمولة إلا أن هناك بعض من الأشخاص المعتزون بهاتف iPhone 5 ، ولكن حتى يبقى الهاتف قيد العمل يجب تحديثه خلال الأسبوع القادم إلى iOS 10.3.4 ، وإلا سيفقد الهاتف قدرًا كبيرًا من وظائفه.

يعتبر App Store وخدمات iCloud والقدرة على إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني والوصول إلى الويب بعض من الميزات التي ستتوقف بالهاتف إذا لم يتم تحديث الهاتف، بحسب ما نشر موقع "Techradar" التقني.

فيما صرحت الشركة الأمريكية Apple إن المشكلة تعود إلى خلل زمني متعلق بنظام GPS يؤثر على الطريقة التي تتبع بها خدمات GPS الأوقات والتواريخ، ولكن تمت معاجة هذا الأمر في الهواتف الحديثة.

إذا لم تتمكن من تحديث جهاز iPhone 5 الخاص بك في الوقت المناسب بموعد أقصاه 3 نوفمبر فهو الموعد النهائي، لن تفقد كل شيء، ولكن سيتطلب منك استخدام جهاز كمبيوتر لإجراء النسخ الاحتياطي واستعادة الهاتف .
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