مدحت صالح يطرح أغنية لما قالك بحبك.. فيديو

طرح الفنان مدحت صالح، أغنيته الجديدة، التي حمل أسم "لما قالك بحبك" عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"



وتقول كلماتها :"لما قالك بحبك انت قولتيله ايه؟.. وسألك مين في قلبك ؟ خبيتي ليه عليه؟ .. لما قالك بحبك انت قولتيله ايه؟ .. وسألك مين في قلبك ؟ خبيتي ليه عليه .. وازاي وافقتي يسألك .. وازاي وقفتي لحد ما اتجرأ وقال .. وايه الكلام اللي انتوا كنتوا بتقولوه .. علشان يوصل للسؤال .. يعني أنا لو واحده جت .. سألتني في يوم في حياتي حد .. من حقي اهرب من سؤالها بأي رد".



"لما قالك بحبك" كلمات بهاء الدين محمد، والحان مدين، ورؤيه وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح.