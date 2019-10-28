Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

التهمته النيران بالكامل.. القصة الكاملة منذ اللحظات الأولى لـ حريق معرض سيارات المهندسين.. فيديو وصور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:52 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف - محمد العسوي
ألسنة من النار وشرارة كهربائية هما أول شيء رمقته عيون "لطفي محمد" حين اندلع حريق هائل بمعرض سيارات يقع بالشارع المجاور لمنزله بمنطقة أحمد عرابي، المتفرع من حي المهندسين، لينتابه حالة من القلق والذعر لقرب مكان الحريق من شقته.

دفع المشهد فور نشوب النيران بلافتة "فبر" كانت تعلو المعرض الذي التهمته النيران بالكامل سكان المنطقة الحيوية إلى حمل خراطيم وصفائح المياه لإطفائه، إلا أنهم فشلوا في إخماد الحريق، الذي وصلت ألسنة نيرانه إلى الطابق الرابع والأخير بالعقار الكائن به المعرض في مشهد أزعج سكان المنطقة، وفقًا لرواية " لطفي" لموقع صدى البلد.

وخلال إخماد الأهالي للحريق، تم إبلاغ وحدة الحماية المدني بالحادث، لتدفع بعدد من سيارة الاطفاء المجهزة، للسيطرة على النيران المنبثقة من المعرض المشتعل ومن الأدوار الجانبية للعقار التي تخلو من السكان.

أما عم محمد الموظف الأربعيني، فكل ما يتذكره حول نشوب الحادث هو جلوسه في الساعة 11:30 مساءً أمام عقاره السكني، وتفاجئه باندلاع شرارة ماس كهربي بلافتة المعرض، لتبدأ النيران في الاشتعال بشكل تدريجي حتى التهمت المعرض بالكامل، وأجزاء من مكتب للملابس يعلو معرض السيارات المحترق، بحسب تعبيره لـ"صدى البلد.

4 سيارات متفحمة من ضمنهم سيارة مستعملة من طراز "بي ام دبليو"، و كل ما تبقى من معرض السيارات المحترق، وذلك قبل أن يتمكن العاملين بالمعرض من إخراج باقي السيارات قبل ان تكسوها نيران الحريق المتأجج.

كما اصطفت العشرات من عربات الإطفاء والإسعاف، أمام المعرض المتفحم وسط برك من المياه مختلطة برماد الحريق، هو المشهد الأخير الذي سيطر على عيون "لطفي" بعد ساعة من محاولات إخماد النيران المندلعة بمعرض السيارات المتهالك، والذي حمد الله على عدم وقوع خسائر بشرية أو ضحايا جراء الحريق، محاولًا التخفيف على العاملين بالمعرض بعد الخسارة التي وقعت بشكل مفاجئ بمكان عملهم المتفحم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحريات: نيران معرض المهندسين بدأت من اللافتة والحماية المدنية أنقذت السيارات المعروضة

إخماد حريق هائل نشب بمعرض للسيارات في المهندسين.. صور

ترشيحاتنا

من البيج للأحمر.. شاهد.. شيرين رضا تتألق بمكياج متنوع

حسام البدري يكشف تفاصيل عرض كبير رفضه من أجل منتخب مصر.. فيديو

أحمد موسى: هذا هو مصير جثة أبو بكر البغدادى.. شاهد

سبب واحد.. أول رد من أحمد حلمى على فشل فيلمه خيال مآتة ..فيديو

صلاح يسجل ويخرج مصابا .. ليفربول يقلب الطاولة ويفوز 2-1 على توتنهام .. فيديو

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه