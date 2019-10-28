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حوادث

التحريات: نيران معرض المهندسين بدأت من اللافتة والحماية المدنية أنقذت السيارات المعروضة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:28 ص
صدى البلد
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ندى حمودة _ أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل التهام حريق لمعرض سيارات بمنطقة المهندسين حيث تبين من التحريات التي اجريت باشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث أنه من خلال استجواب مالك المعرض حول سبب الحريق قرر ان النيران بدات من اللافتة الكبري للمعرض بعد حدوث ماس كهربائي بها وشرر ادي لاشتعال النيران وامتدادها للداخل.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على الحريق الهائل، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق هائل بشارع احمد عرابي وتصاعد السنة اللهب، فور اخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق وفحص ملابسات البلاغ.

دفع اللواء هاني سعيد مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة ب ٦ سيارات اطفاء حيث تبين ان الحريق اشتعل بمعرض سيارات في الطابق الأرضي لعقار علي ناصية شارع احمد عرابي، تمكنت قوات الاطفاء من سحب واخراج كافة السيارات المعروضة بموقع الحريق وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب التي تصاعدت لاعلي ما اثار ذعر سكان العقار والمواطنين.

ونجحت قوات الدفاع المدني في منع امتداد النيران لباقي شقق العقار وتم السيطرة عليها بالكامل واجراء عمليات التبريد لمنع تجددها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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