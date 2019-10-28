أفغانستان: تصفية قادة التنظيمات الإرهابية تسهم في الحد من اعتداءاتها في العالم

رحبت الحكومة الأفغانية بالعملية العسكرية التي أدت لمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، وأكدت أن تصفية قادة التنظيمات الإرهابية تسهم في الحد من اعتداءاتها في أفغانستان والعالم.



واعتبرت الرئاسة الأفغانية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" أمس الأحد، أن مقتل زعماء التنظيمات الإرهابية، وبخاصة أبو بكر البغدادي، هام في سياق الحد من الاعتداءات الإرهابية وإرساء الأمن في أفغانستان وأيضًا له تداعيات إيجابية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.