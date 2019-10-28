Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أفغانستان: تصفية قادة التنظيمات الإرهابية تسهم في الحد من اعتداءاتها في العالم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
Advertisements
أ ش أ
رحبت الحكومة الأفغانية بالعملية العسكرية التي أدت لمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، وأكدت أن تصفية قادة التنظيمات الإرهابية تسهم في الحد من اعتداءاتها في أفغانستان والعالم.

واعتبرت الرئاسة الأفغانية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" أمس الأحد، أن مقتل زعماء التنظيمات الإرهابية، وبخاصة أبو بكر البغدادي، هام في سياق الحد من الاعتداءات الإرهابية وإرساء الأمن في أفغانستان وأيضًا له تداعيات إيجابية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو يكشف موقع مقتل أبو بكر البغدادي في سوريا.. شاهد

مصدر يكشف دور العراق في عملية تصفية البغدادي

ضاحى خلفان عن مقتل البغدادى: دوره انتهى

القضاء على البغدادي زعيم داعش في وقت قياسي.. تفاصيل العملية الكاملة لاستهدافه.. فجر سترته الناسفة.. ومصرع زوجتيه في الغارة.. ظهر مرتين منذ تأسيس التنظيم.. نجا من هجمات عدة ولم يصب إلا مرة واحدة

بعد تصفية البغدادي زعيم داعش.. #ترامب يشعل تويتر

وزير الدفاع الفرنسية تهنئ واشنطن على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي

ترشيحاتنا

حسام البدري يكشف حقيقة توتر علاقته مع محمود الخطيب والنادي الأهلي.. فيديو

محمد رمضان يقبل بطلة كليب السلطان.. فيديو

لميس الحديدي تتعرض لموقف محرج على الهواء وكريم عبد العزيز يتدخل.. فيديو

عقوبات تصل للإعدام .. البرلمان يكشر عن أنيابه بسبب سن محمد راجح

سبب واحد.. أول رد من أحمد حلمى على فشل فيلمه خيال مآتة ..فيديو

بفرمان من فايلر.. الأهلي يسعى للحصول على خدمات نجم إنبي الشاب.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه