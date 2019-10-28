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منوعات

الخصوصية مهمتنا .. Apple تنشر فيديو لـ iphone 11 pro .. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:21 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشرت شركة آبل الأمريكية مقطع فيديو دعائيا على قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير يوتيوب، بعنوان الخصوصية وكان بطله أحدث هواتفها iphone 11 pro.

وتعتمد فكرة الإعلان على إظهار ناطحة سحاب بكل سكانها فى المساء، حيث يستخدم كل شخص هاتفه الآيفون الجديد وسط حالة من الخصوصية التامة، ما بين الاستماع للموسيقى أو مشاهدة محتوى ، أو حتى التواصل مع الأصدقاء والأهل.

ومنذ ظهور هاتف آيفون لأول مرة فى عام 2007 وهو يعتمد بالفعل على الخصوصية، ولعل أبرز المميزات عن هذا الهاتف هو تمتعها بالخصوصية التامة، تحديدًا فى حالة فقدان الهاتف أو استخدام شخص آخر له بدون إذن مرورك يتحول إلى قطعة جماد.

واستعرضت آبل بطريقتها أن الهاتف الذكي عبارة عن كمية معلومات خاصة بك، وينبغى عليك إختيار الهاتف الصحيح لحفظ تلك المعلومات من صور وفيديو وكل شىء.

وبالفعل أجابت آبل عن هذا السؤال بإظهار أحدث هواتفها iphone 11 pro، للدعايا له من هذه الناحية، وهى الميزة التى يشتهر بها الآيفون حول العالم، وبالفعل ينفرد بها مطلقًا بفضل تأمين نظام ios الذى يعمل به.

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