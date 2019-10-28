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محافظات

ضبط أكثر من 200 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بأشهر كافيهات بورسعيد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:39 ص
ضبط أكثر من 200 كيلو
ضبط أكثر من 200 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة
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كتب محمد الغزاوى
شنت مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لضبط الاسواق والسلع الاستهلاكية ، بقيادة ناصر ثابت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد ، مجدى الخضر وكيل مديرية التموين ،المقدم حسام رمضان رئيس قسم شرطة التموين ،والرائد مهيب فتيح رئيس مباحث التموين.

وأسفرت الحملة على ضبط أكثر من 200 كيلو لحوم وكبدة وفرخ وأسماك منتهية الصلاحية ، بأحد الكافيهات الشهيرة بشارع "طرح البحر" في حملة مكبرة.

تم تحرير محضر رقم 2992 جنح الشرق والتحفظ على اللحوم المنتهية الصلاحية لإعدامها وجارى العرض على النيابة واستكمال التحقيقات.
ضبط أكثر من 200 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بأشهر كافيهات بورسعيد
ضبط أكثر من 200 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بأشهر كافيهات بورسعيد
ضبط أكثر من 200 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بأشهر كافيهات بورسعيد
ضبط أكثر من 200 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بأشهر كافيهات بورسعيد
ضبط أكثر من 200 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بأشهر كافيهات بورسعيد
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