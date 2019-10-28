مفاجأة.. هيلاري كلينتون ترغب في خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

كشف ديك موريس، المستشار السابق لمرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، عن اعتقاده رغبة الأخيرة الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.



وقال موريس وفق ما نقله موقع "ذا هيل": "شعوري هو أنها تريد ذلك. إنها تشعر أن لها الحق في القيام بذلك. تشعر أنها مضطرة للقيام بذلك. إنها تشعر أن الله وضعها على الأرض للقيام بذلك. لكنها مترددة لأنها تدرك أن التوقيت سيء".



وتوقع موريس دخول كلينتون السباق الرئاسي الأمريكي في حالة عدم ترشح نائب الرئيس السابق جو بايدن.



وتابع : "أن هيلاري كلينتون ستحل محل بايدن كمرشح معتدل لأن الناخبين سيبحثون عن بديل للسيناتور "اليساري" إليزابيث وارين، إنها تريد ذلك، إنها تخطط لذلك. ستعمل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك ".



