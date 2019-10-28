محمد رمضان يقبل بطلة كليب السلطان.. فيديو

وجهّت الموديل نور ستارز، التي تشارك بدور السلطانة في كليب "السلطان"، رسالة شكر لمحمد رمضان، بعد ظهورها معه في أحداث الكليب.
وقامت نور بنشر فيديو من كواليس الأغنية عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، بينما قام رمضان بتقبيلها معبرًا عن سعادته بالتواجد معه في الكليب.
بينما قالت نور: "صار فيكم تقولولي السلطانة نور.. فعلًا هالتجربة كانت غير شكل .. كسبت صديق حقيقي وفنان راقي تعلمت كثير منه محمد رمضان وتعرفت على بلد وحضارة بتجنن المغرب والاغنية السلطان انا بعشقها وكلامها الو معنى راح يفهموا الناس الناجحة! النجاح احساس بيجنن ولكن ثمنه غالي! بتذكر لما صورت هالكليب كنت مش نايمة ٣ أيام بس اليوم نسيت التعب وفرحانة بالنجاح".
أغنية "السلطان" كلمات وألحان أمير شيكو، ومن إخراج حسام الحسيني.
وقامت نور بنشر فيديو من كواليس الأغنية عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، بينما قام رمضان بتقبيلها معبرًا عن سعادته بالتواجد معه في الكليب.
بينما قالت نور: "صار فيكم تقولولي السلطانة نور.. فعلًا هالتجربة كانت غير شكل .. كسبت صديق حقيقي وفنان راقي تعلمت كثير منه محمد رمضان وتعرفت على بلد وحضارة بتجنن المغرب والاغنية السلطان انا بعشقها وكلامها الو معنى راح يفهموا الناس الناجحة! النجاح احساس بيجنن ولكن ثمنه غالي! بتذكر لما صورت هالكليب كنت مش نايمة ٣ أيام بس اليوم نسيت التعب وفرحانة بالنجاح".
أغنية "السلطان" كلمات وألحان أمير شيكو، ومن إخراج حسام الحسيني.
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صار فيكم تقولولي السلطانة نور 😂👑 فعلاً هالتجربة كانت غير شكل ✨ كسبت صديق حقيقي وفنان راقي تعلمت كثير منه #محمد_رمضان وتعرفت على بلد وحضارة بتجنن #المغرب و هالاغنية #السلطان انا بعشقها وكلامها الو معنى راح يفهموا الناس الناجحة! النجاح احساس بيجنن ولكن ثمنه غالي! بتذكر لما صورت هالكليب كنت مش نايمة ٣ ايام بس اليوم نسيت التعب وفرحانة بالنجاح ❤️ واللي ما شاف الاغنية يروح يشوفها على قناة الفنان محمد رمضان @mohamedramadanws وان شاء الله القادم اقوى وأجمل ❤️✨ . . You can call me the Sultan Noor now 😂👑 had a great time in Morocco 🇲🇦 shooting this music video with my favorite artist @mohamedramadanws ✨ I truly love this song.. ❤️ you can watch the MV on @mohamedramadanws official YouTube channel ❤️✨