Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكشف عن تفاصيل الأيام الأخيرة لزعيم داعش قبل مقتله

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:03 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
كشف محمد علي ساجت، عديل زعيم تنظيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي، والمساعد السابق له عن الأيام الأخيرة للبغدادي قبل قتله.

وقال ساجت في تصريحات إلى فضائية العربية السعودية: "إنه كان يتنقل بين سوريا والحدود العراقية، حيث فقد 25 مليون دولار في صحراء الأنبار، عثر عليها رعاة الأغنام، كما أنه كان يعاني من مرض السكر والضغط، وكان يرتدي حزاما ناسفا باستمرار".

وأضاف ساجت: "أن الخيانة هي التي تسببت في مقتل البغدادي، حيث قتل الكثير من ناقلي البريد للبغدادي بطلعات جوية"، مؤكدا أن البغدادي لم يكن يستخدم الهاتف طوال تنقله، بل كان يتنقل مع 5 أشخاص فقط يثق بهم، منهم عراقيون وآخرون عرب.

وأكد أن زعيم تنظيم داعش المقتول كان شديد الخوف خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث لم يبقى على ذمته سوى 4 نساء فقط، وكان يحرسه شقيقه أبو حازم، كما أنه لم يصم شهر رمضان الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العمليات تتم على قدم وساق.. تسجيل جديد لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش

أحد المقربين له.. مفاجأة بشأن الرجل الذي دل على البغدادي.. صور

أمريكا تكشف عن مصير جثة أبو بكر البغدادي بعد مقتله

ليست ضربة كبيرة.. أول تعليق من إيران على قتل أبو بكر البغدادي

مقتل "المهاجر " الذراع الأيمن للبغدادي في عملية جديدة.. تفاصيل

محمد ساجت مرافق البغدادي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مقتله

ترشيحاتنا

الإفتاء تكشف عن سورة تبعد الجن والشياطين عن المنزل وتُبطل السحر

يا بلاش.. تعرف على سعر ومواصفات فولكس فاجن جولف golf 8 موديل 2020 .. شاهد

الأهلي مفاجأة.. ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الهلال

بفرمان من فايلر.. الأهلي يسعى للحصول على خدمات نجم إنبي الشاب.. تفاصيل

بعد وصفها بـ قليلة الأدب.. ريهام سعيد ترد على جورج قرداحى بفيديو ساخر | شاهد

فوائد الخل التفاح.. رقم 6 و14 الأغرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه