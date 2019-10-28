الكشف عن تفاصيل الأيام الأخيرة لزعيم داعش قبل مقتله

كشف محمد علي ساجت، عديل زعيم تنظيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي، والمساعد السابق له عن الأيام الأخيرة للبغدادي قبل قتله.



وقال ساجت في تصريحات إلى فضائية العربية السعودية: "إنه كان يتنقل بين سوريا والحدود العراقية، حيث فقد 25 مليون دولار في صحراء الأنبار، عثر عليها رعاة الأغنام، كما أنه كان يعاني من مرض السكر والضغط، وكان يرتدي حزاما ناسفا باستمرار".



وأضاف ساجت: "أن الخيانة هي التي تسببت في مقتل البغدادي، حيث قتل الكثير من ناقلي البريد للبغدادي بطلعات جوية"، مؤكدا أن البغدادي لم يكن يستخدم الهاتف طوال تنقله، بل كان يتنقل مع 5 أشخاص فقط يثق بهم، منهم عراقيون وآخرون عرب.



وأكد أن زعيم تنظيم داعش المقتول كان شديد الخوف خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث لم يبقى على ذمته سوى 4 نساء فقط، وكان يحرسه شقيقه أبو حازم، كما أنه لم يصم شهر رمضان الماضي.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية.